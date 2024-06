Sinner-Hurkacz diretta finale Halle: segui il tennis LIVE

Aggiorna

Un titolo sull'erba. E' quello che ancora manca alla già scintillante carriera di Jannik Sinner, 22 anni e già numero 1 al mondo Atp. Proverà ad aggiungere questo trofeo oggi nella sua già ricca bacheca ma per farlo dovrà superare a Halle l'amico (e compagno di doppio con il quale è uscito nei quarti di finale) Hubert Hurkacz, il polacco che in semifinale ha battuto il tedesco Zverev, non esattamente uno di passaggio. Appuntamento (con la storia) alle ore 14. Poco dopo scenderà in campo (sempre sull'erba) anche l'altro azzurro Lorenzo Musetti che in finale al Queen's se la vedrà contro l'americano Tommy Paul. Due italiani in finale in due tornei sull'erba nella stessa settmana non si era ancora mai visto nella storia del tennis italiano, senza considerare il doppio Bolelli-Vavassori, a caccia del titolo (anche loro a Halle). Insomma, sarà una domenica da sogno per il tennis italiano, sempre più protagonista. Vivi tutte le emozioni della sfida di Sinner in tempo reale insieme a noi.

14:52 Sinner-Hurkacz 6-6 Sinner tiene il servizio a zero per l'ennesima volta: il primo set si deciderà al tie-break 14:48 Sinner-Hurkacz 5-6 Polacco semplicemente mostruoso al servizio: un altro game portato a casa senza palle break nonostante due ottimi punti conquistati da Sinner 14:45 Sinner-Hurkacz 5-5 Turno di servizio potenzialmente molto pericoloso per l'azzurro risolto a zero: nessuna chance per il polacco 14:42 Sinner-Hurkacz 4-5 Il polacco tiene il servizio. Per il momento non ci sono stati break in questa finale 14:38 Sinner-Hurkacz 4-4 L'azzurro tiene bene il servizio affidandosi anche ad un pizzico di fortuna sulla palla del 30-15 14:33 Sinner-Hurkacz 3-4 Il polacco tiene il servizio con sicurezza lasciando un solo quindici all'azzurro 14:31 Sinner-Hurkacz 3-3 Il numero uno al mondo risponde all'avversario e infila sette punti consecutivi al servizio dopo la palla break concessa al polacco: match di nuovo in parità 14:27 Sinner-Hurkacz 2-3 Il polacco tiene a zero il servizio contro Jannik 14:25 Sinner-Hurkacz 2-2 Primo turno di servizio complicato per l'azzurro in questo match. Jannik bravo ad annullare (da campione) una palla break al polacco ead infilare tre ace 14:19 Sinner-Hurkacz 1-2 Il polacco si affida al suo potente servizio e porta a casa il game nonostante un grande passante di Sinner sul 30-15 e una palla break sprecata dall'azzurro 14:15 Sinner-Hurkacz 1-1 L'azzurro tiene il servizio a zero. Ora servirà di nuovo il polacco 14:13 Sinner-Hurkacz 0-1 Il polacco tiene il servizio (anche con un ace). Ora servirà per la prima volta l'azzurro numero uno al mondo 14:11 Comincia la finale: Hurkacz al servizio Il polacco ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: è cominciata la finale del torneo di Halle 14:10 Sugli spalti anche il papà di Sinner Uno spettatore d'eccezione in tribuna ad Halle: il papà di Jannik, Hanspeter, siede accanto agli allenatori dell'azzurro

14:06 Sinner e Hurkacz in campo per la finale Sono in campo i due finalisti del torneo di Halle. E' cominciato il riscaldamento pre match 13:49 Bolelli e Vavassori: "Ora puntiamo Wimbledon e le Olimpiadi" Prima di lasciare il campo di Halle a Sinner, la coppia vincitrice Bolelli-Vavassori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Abbiamo vinto un bel torneo, giocando sempre con la stessa mentalità e preparando alla grande questa finale a livello tecnico e tattico. Ora penseremo a Wimbledon, che è il nostro torneo perferito, e alle Olimpiadi che sono un sogno" 13:42 Cresce l'attesa per la finale di Sinner Tra pochi minuti scenderanno in campo Jannik Sinner e Hubert Hurkacz per la finale a Halle 13:24 +++ Bolelli e Vavassori trionfano ad Halle! +++ Comincia benissimo la domenica speciale per il tennis italiano sull'erba: la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori si porta a casa il torneo 500 di doppio di Halle battendo in due set (7-6, 7-6) la coppia tedesca Krawietz-Puetz. LEGGI QUI LA CRONACA DELLA SFIDA 13:13 Bolelli e Vavassori lottano nel secondo set a Halle Dopo aver conquistato il primo set, la coppia azzurra sta combattendo nel secondo contro i tedeschi Krawietz e Puetz per centrare il successo nel torneo di Halle. Al momento la situazione è 6-5 per i due italiani 13:06 La splendida scoperta del tennis azzurro Tre italiani in finale (quattro, in realtà, considerando il doppio) sull'erba è una dimostrazione forte e un segnale bellissimo per il nostro tennis. Una volta i nostri atleti andavano forte solo sulla terra rossa, oggi invece i vari Sinner, Musetti (ma anche Sonego, Darderi e Arnaldi) sono competitivi in tutte le superfici. Una svolta cruciale per ambire al top e vedere oggi Sinner numero uno al mondo 12:57 Sinner e l'obiettivo da centrare Tra i tanti trofei già conquistati da Sinner, ne manca uno che però pesa come un macigno, soprattutto ad una settimana dall'inizio di Wimbledon: il 22enne altoatesino non è ancora mai riuscito a vincere un torneo sull'erba. Oggi contro l'amico Hurkacz avrà finalmente la sua prima chance (da numero uno al mondo) 12:47 Sinner e la tifosa speciale in tv: riuscirà la Kalinskaja a vedere la sua finale? Hanno avuto un grande risalto le parole d'amore che ieri Anna Kalinskaja ha dedicato al suo compagno Jannik Sinner: entrambi oggi saranno impegnati in una finale (lui ad Halle, lei a Berlino). LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI 12:34 Bolelli e Vavassori vincono il primo set nella finale di Halle Il doppio azzurro impegnato ad Halle contro la coppia tedesca Krawietz/Puetz vince il primo set al tie-break (7-3) 12:18 Musetti-Paul, quando comincia la finale al Queen's L'azzurro Lorenzo Musetti è pronto a sfidare in finale nel celebre circolo inglese sull'erba l'americano Tommy Paul che ieri ha battuto il connazionale Korda. Il match comincerà alle ore 15. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 12:16 Sinner-Hurkacz, quando comincia la finale a Halle Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, sfiderà in finale ad Halle Hubert Hurkacz alle ore 14 12:13 L'Italia del tennis pronta a vivere una domenica da sogno Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori a Halle, Musetti al Queen's: l'italtennis è sempre più protagonista, anche sull'erba. I nostri atleti impegnati in tre finali sono pronti a regalarci una domenica da sogno con Wimbledon che si avvicina sempre di più (inizio il prossimo 1 luglio) Halle

