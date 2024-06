Sinner e le risate in campo ad Halle: svelato un segreto inaspettato

Jannik Sinner e i sorrisi: le dichiarazioni

“Adesso ho una settimana per preparare Wimbledon al meglio. Andrò a Londra presto, mi riposerò un paio di giorni per poi essere pronto fisicamente. Il mio livello generale sull’erba sta migliorando, sto servendo un po’ meglio e cercando di essere più aggressivo in risposta. Sono ovviamente contento per quest’anno, ma Wimbledon è un torneo differente e vedremo cosa riuscirò a fare: cercherò di dare il massimo. Provo sempre a divertirmi abbastanza in campo e giocando tante partite di fila, se non ti diverti diventa molto difficile. Ci sono dei momenti in cui sono molto serio e altri in cui cerco di divertirmi. Quando entri in campo, sai che tutti ti vogliono battere e nessuna partita è una garanzia. Le attenzioni non mi pesano, sono molto riservato. Sto vivendo molto bene la mia vita sportiva e quella privata, sono molto felice”. Così dunque Sinner, bravo a districarsi tra le domande dei giornalisti presenti in conferenza in quel di Halle tra campo e vita privata. Innanzitutto una dichiarazione d'intenti verso Wimbledon, torneo definito 'differente' sia per la storia della competizione londinese che per la rilevanza generale di uno Slam, poi dei dettagli sulla percezione delle difficoltà e sulla gestione dell'attenzione mediatica nei suoi confronti. Il numero uno del mondo ha svelato inoltre il perché dei tanti sorrisi e dei momenti di ilarità, come nel bel mezzo di un complicato turno di battuta conto Zhizhen Zhang in semifinale: è felice, molto felice e in campo riesce a esprimere il massimo.