Il più grande talento di Sinner? Lo svela Ljubicic, ex coach di Federer

ROMA - "Sinner? Credo che sia un bellissimo esempio per i giovani. Non che altri (giocatori, ndr) non lo siano ma lui ha un modo di fare particolare: non si esalta quando vince e non fa drammi quando perde". Così Ivan Ljubicic, ai microfoni di Sky Sport, esalta il numero uno al mondo dentro e fuori dal campo. "Fa il suo lavoro, fa quello che dice lui: il suo talento più grande è quello di mettersi a lavorare - prosegue Ljubicic -. Jannik è così, il carattere non lo cambi e lui continuerà così e proprio questo lo porterà molto in alto. Quanto in alto? Vedremo. Ha appena vinto il suo primo Slam (l'Australian Open lo scorso gennaio, ndr) e ora continua a vincere altri tornei".