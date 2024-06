Sinner a Wimbledon, sorteggio in diretta: Hanfmann è l'avversario di Jannik, il tabellone LIVE

Giù il sipario: lo show a Wimbledon sta per iniziare. Questa mattina è andata in scena la cerimonia del sorteggio del tabellone: Sinner sarà testa di serie numero 1 in uno Slam per la prima volta in carriera e sfiderà al debutto Yannick Hanfmann , tedesco di 32 anni, numero 95 nel ranking. Jannik ci arriva da fresco vincitore del torneo Atp 500 di Halle, sull’erba. La cerimonia del sorteggio è iniziata, puntualissima, alle 11 ore italiane. Segui il live con noi.

Berrettini sfiderà al debutto l’ungherese Marton Fucsovics . Carlos Alcaraz sfiderà Mark Lajal , estone. Sorteggio sfortunato per Bellucci contro Ben Shelton. Non è andata bene nemmeno a Matteo Arnaldi , che se la dovrà vedere con Frances Tiafoe . Sonego sfiderà l’argentino Mariano Navone . Fognini il tedesco Dominik Koepfer . Constant Lestienne sfiderà Musetti . Darderi contro Choinski . Cobolli giocherà al debutto contro Rinky Hijikata . Luca Nardi sfiderà l’argentino Tomas Etcheverry

Sinner potrebbe affrontare Berrettini al secondo turno. In caso di vittoria al debutto i due italiani si troverebbero uno di fronte l’altro per un derby affascinante sull’erba inglese.

Alle 11 in punto, ore italiane, è iniziata la cerimonia del sorteggio del tabellone. In corso il sorteggio del main draw femminile.

Wimbledon, cosa cambierebbe per Sinner con l'assenza di Djokovic

Djokovic non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua partecipazione al torneo di Wimbledon, ma a parte la vistosa fascia elastica utilizzata a protezione del ginocchio destro, durante l’allenamento non sono emersi particolari problemi nei movimenti. Nulla dovrebbe quindi impedire al serbo di disputare il terzo Slam del 2024. Oggi, a partire dalle ore 10 locali (le 11 in Italia) verrà sorteggiato il tabellone e l’eventuale presenza di Nole potrà avere un impatto importante sullo stesso. Perché Djokovic sarebbe la seconda testa di serie del torneo, facendo scalare il campione uscente Carlos Alcaraz al numero 3. Lo spagnolo, in questa situazione, potrebbe essere sorteggiato nello stesso lato di Jannik Sinner (n.1), determinando un possibile incrocio tra i due in semifinale, come avvenuto meno di un mese fa al Roland Garros.

