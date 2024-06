Sinner-Hanfmann a Wimbledon: orario, quando gioca e dove vederla in tv

L'avventura di Jannik Sinner a Wimbledon inizierà contro il tedesco Yannick Hanfmann . Dopo essersi fermato lo scorso anno in semifinale contro Novak Djokovic , il numero uno del mondo partirà da favorito almeno secondo l'ordine delle teste di serie. Dall'altra parte della rete troverà un avversario che ha già battuto all'esordio in un main draw Slam, a New York lo scorso anno. A saltare agli occhi è il possibile secondo turno di Jannik, che potrebbe trovare sulla sua strada Matteo Berrettini se anche il romano dovesse vincere la sua sfida di primo turno con Marton Fucsovics .

Sinner-Hanfmann, quando si gioca

Il tabellone principale di Wimbledon prenderà il via lunedì 1 luglio, ma non si conosce ancora il giorno di esordio di Sinner.

Sinner-Hanfmann, i precedenti

Sinner e Hanfmann si sono già affrontati nel primo turno di uno Slam. Lo scorso anno all'esordio degli US Open, l'azzurro si impose con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 per poi fermarsi negli ottavi di finale con Alexander Zverev.

Sinner-Hanfmann, dove vederla in tv

Si parte. Dal 1° al 14 luglio la 137ª edizione di Wimbledon, “The Championships”, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Una copertura mai così ricca: 750 le ore di diretta tra partite e studi di analisi e commento. Due settimane di full immersion. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, Sky Sport Wimbledon (dal 252 al 257 del telecomando), per tutti gli altri campi. Al commento da Boris Becker a Ivan Ljubicic, da Paolo Bertolucci a Flavia Pennetta.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)