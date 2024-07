Sinner diretta Wimbledon: segui l'esordio contro Hanfmann LIVE

Jannik, è ora: la gloria ti aspetta. Il numero uno al mondo fa il suo debutto da re nello Slam più atteso dell'anno. Wimbledon è il palcoscenico per eccellenza, il teatro in cui i fenomeni si consegnano alla leggenda: Djokovic lo ha vinto sette volte, Alcaraz è il campione in carica. Ora tocca a Jannik dimostrare di valere il trono. Sulla sua strada ci saranno tante insidie a cominciare dall'esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann, 32 anni, numero 110 al mondo. Un avversario abbordabile ma da non sottovalutare. Chi vince se la vedrà contro Berrettini che ha battuto l'ungherese Fucsovics e già pregusta un derby italiano proprio contro l'amico Sinner. Segui l'esordio di Sinner in tempo reale sul nostro sito.