Sinner e il derby con Berrettini: "Non è che ci conosciamo così tanto..."

Sinner, le parole post esordio

"Contro Matteo sarà un match tosto. Lui sa benissimo come giocare sull’erba, qui è stato finalista, e appena rientrato dall’infortunio ha ricominciato a vincere partite su questa che credo sia la sua superficie preferita. Per me sarà un test molto importante per capire a che punto sono". Sinner parla così dopo il successo al debutto e a due giorni dal derby azzurro con Berrettini, un avversario contro cui ha giocato una sola volta, lo scorso anno a Toronto. A vincere fu Jannik in due set: "Io e Matteo ci conosciamo e non ci conosciamo, abbiamo giocato solo una volta. Lui serve molto bene, oggi poi ho visto il suo match e l’ho visto bene". Queste invece le sensazioni sulla prova con Hanfmann: "Lui ha servito molto bene, io ho commesso qualche errore di troppo. Nel prossimo turno dovrò alzare un po' il livello. Aver finito in crescendo oggi però mi dà una buona sensazione. Essere numero 1 non cambia molto: ogni match parte da 0-0 e tutti gli avversari vogliono battermi".