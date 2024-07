Pazzesco Sinner a Wimbledon: statistica da urlo, superati anche Federer e Nadal!

Jannik Sinner ha raggiunto 7 vittorie consecutive da quando è diventato il nuovo numero uno al mondo . Dopo il successo a discapito di Matteo Berrettini in occasione del secondo turno di Wimbledon 2024, infatti, l'altoatesino ha arricchito ancor di più il suo bottino da primatista Atp, mostrando una solidità da campione vero contro un ex finalista a Londra nonché l'erbivoro per eccellenza degli ultimi anni. La statistica citata mostra il livello eccezionale raggiunto da Sinner, così come il suo status nel circuito maggiore: dopo il trionfo in quel di Halle e il percorso al momento immacolato a Londra, l'altoatesino ha già superato nei numeri alcune straordinarie icone di questo sport.

Sinner, 7 vittorie numero uno: già meglio di Federer, Nadal e Wilander

Il settimo sigillo di Sinner da numero uno del ranking Atp, conquistato a Wimbledon, ha rimarcato il suo sorpasso nei confronti di due fenomeni del tennis: Roger Federer e Rafael Nadal. Lo svizzero, infatti, per la prima volta leader della classifica nel 2004, ha perso dopo 4 incontri cedendo a Tim Henman a Rotterdam; dal canto suo, lo spagnolo, numero uno nel 2008, ha ceduto il passo dopo 5 partite ad Andy Murray nello scenario degli Us Open. Inoltre, Sinner ha cambiato marcia anche 'ai danni' del record di Mats Wilander, fermatosi a 6 successi consecutivi da nuovo numero uno al mondo nel 1988: lo svedese, dopo aver vinto lo Slam negli Stati Uniti d'America, ha perso contro l'israeliano Amos Mansdorf sul cemento indoor di Parigi.

Sinner a Wimbledon per agganciare Djokovic e Murray

La striscia di vittorie da numero uno di Sinner è ancora aperta, con un terzo turno da giocare con i favori del pronostico contro Miomir Kecmanovic e un prosieguo del torneo da vivere. I 7 incontri inanellati dall'azzurro lo portano a sole due lunghezze da Novak Djokovic e Andy Murray, arrivati a quota 9 rispettivamente nel 2011 e nel 2016, le stagioni che li hanno consacrati. Per superare Nole e l'icona britannica 'basterebbe' raggiungere i quarti di finale, mentre Sinner dovrà spingersi sino al penultimo atto del torneo per superare la coppia in testa a questa particolare classifica, raggiungendo dunque quota 10 vittorie in serie da quando ha tra i capelli la corona del circuito maggiore. Da citare, a onor di cronaca, le 12 vittorie consecutive da numero uno al mondo di Bjorn Borg nel 1979, sebbene non fosse la prima volta da re della classifica Atp, in quanto lo svedese era già stato numero 1 dopo Wimbledon '77, sebbene rimanendo in testa soltanto una settimana e senza giocare incontri prima del soprasso di Jimmy Connors.