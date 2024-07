Sinner diretta Wimbledon: segui la sfida con Kecmanovic LIVE

Dopo aver vinto il derby a tinte azzurre contro Berrettini , Sinner scende in campo nel terzo turno di Wimbledon . Di fronte ha il serbo Miomir Kecmanovic , in passato considerato l'erede di Djokovic, che occupa la posizione numero 52 del mondo. Il numero uno del ranking parte con i favori del pronostico in una sfida comunque non facile. Segui la partita in diretta...

21:49

Break di Sinner: 1-0 nel terzo set

Fondamentale break di Sinner in apertura di terzo set: il tennista altoatesino chiude il game con un colpo straordinario tra le righe.

21:44

SINNER VINCE IL SECONDO SET: 6-4

Sinner non tradisce con il servizio a favore, firmando 3 ace e portandosi a casa anche il secondo set: 6-1, 6-4 il parziale del match dopo un'ora e 4 minuti.

21:39

Break di Sinner: 5-4

Sinner si ritrova sotto 40-15 sul servizio dell'avversario, ma attacca, rimonta e ottiene un prezioso break, che gli permetterà di servire per vincere il secondo set.

21:34

Sinner è meno sicuro di prima, ma è 4-4

Sinner appare meno sicuro in questo secondo set, ma non perde il servizio e si porta sul 4-4.

21:31

Kecmanovic combatte: 3-4

Il serbo risponde con sicurezza a Sinner senza concedere punti nel suo turno di battuta.

21:28

Sinner-Kecmanovic 3-3

Il numero 1 del mondo mantiene il servizio a zero e si porta sul 3-3.

21:25

Kecmanovic è tornato in partita: 2-3

Il serbo è uscito dalla crisi del primo set e adesso è rientrato in partita: 3-2 per lui nel secondo set nonostante un doppio fallo in questo game.

21:20

Sinner tiene la battuta: 2-2

Ancora un ace, il quarto, per Sinner che vince il quarto game del secondo set.

21:16

Kecmanovic non perde il servizio: 1-2

Kecmanovic annulla una palla break a Sinner e mantiene il servizio, aggiudicandosi il terzo game ai vantaggi.

21:10

Sinner pareggia: 1-1

Sinner conserva il servizio, con un altro ace, portandosi sull'1-1 nel secondo set.

21:07

Kecmanovic vince il primo game del secondo set

Il serbo si porta sull'1-0 nel secondo set, chiudendo il game con il primo ace della sua partita.

21:05

Inizia il secondo set

Il secondo set inizia con il servizio di Kecmanovic, finora annichilito da Sinner.

21:03

SINNER VINCE IL PRIMO SET 6-1

Sinner chiude il primo set in appena 21 minuti: 6-1 il punteggio su Kecmanovic.

21:01

Kecmanovic dà segni di vita: 5-1

Primo game vinto da Kecmanovic, che stavolta conserva la battuta senza concedere punti al numero 1 del mondo.

20:57

Sinner schiacciasassi: 5-0

Nessuna esitazione per Sinner che si porta sul 5-0, con il servizio a favore, senza concedere punti a Kecmanovic. Ancora un ace per l'azzurro.

20:54

Sinner vola: 4-0

Secondo break per Sinner, che strappa ancora il servizio a Kecmanovic dopo essersi trovato sotto per 30-0.

20:50

Sinner sul 3-0

Il tennista azzurro è concentratissimo: conserva il servizio senza lasciare punti al serbo e si porta sul 3-0 nel primo set. Un ace di Sinner.

20:47

Break di Sinner

Il numero uno del mondo strappa subito il servizio a Kecmanovic, portandosi sul 2-0, grazie a un rovescio lungolinea.

20:44

Primo game a Sinner

Sinner si aggiudica con un dritto vincente il primo game, lasciando un solo punto all'avversario.

20:42

Inizia il match

Il match inizia con il servizio di Sinner. Si sta giocando con il tetto chiuso per la pioggia che sta cadendo su Londra.

20:41

Riscaldamento in corso

È il momento dei palleggi di riscaldamento tra Sinner e Kecmanovic.

20:37

I giocatori arrivano in campo

Sinner e Kecmanovic sono arrivati sul centrale di Wimbledon per il loro match, valido per il terzo turno (sedicesimi di finale) dello Slam londinese.

20:34

Numeri a favore di Sinner

I numeri sono tutti a favore di Sinner che in carriera ha vinto 14 tornei contro uno solo conquistato da Kecmanovic. 228 le partite vinte dell'altoatesino in carriera e 77 quelle perse. Il serbo invece conta 135 vittorie e 136 sconfitte totali.

20:23

Raducanu elimina Sakkari, tra poco tocca a Sinner

Si è chiuso con la vittoria di Raducanu su Sakkari per 6-2, 6-3 il match femminile che precedeva, sul campo centrale, quello tra Sinner e Kecmanovic. Tra poco quindi il numero 1 del mondo sarà in campo.

20:17

La stagione di Sinner e del suo avversario

Magico finora il 2024 di Sinner, che ha vinto 4 tornei, 38 partite su 41 ed è salito al numero 1 del mondo, scalzando Djokovic. Kecmanovic, numero 52 del ranking, invece non si è aggiudicato alcun torneo in questa stagione e ha un bilancio di 15 match vinti e 18 persi.

20:05

Il match di Fognini rinviato a domani

In attesa che Sinner scenda in campo, la direzione del torneo ha annunciato il rinvio a domani del match di Fognini, sospeso per pioggia sul 6-7(6), 6-3, 7-5, 4-5 per il ligure sullo spagnolo Bautista Agut.

19:50

Tre precedenti tra Sinner e Kecmanovic

Sono tre i precedenti tra Sinner e Kecmanovic, tutti a favore dell'azzurro che si è imposto nel 2019 alle Next Gen Finals, nel 2021 a Melbourne e nel 2022 a Cincinnati.

19:38

Quando gioca Sinner

L'incontro di Sinner è in programma come terzo match della giornata sul centrale dopo la sfida femminile tra Raducanu e Sakkari che vede la britannica d'origine rumena in vantaggio di un set, appena chiuso sul 6-2. IL PROGRAMMA DI OGGI

19:27

La pioggia non fermerà Sinner

Il match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic si giocherà sul campo centrale di Wimbledon, che è dotato di tetto. L'incontro quindi non sarà rinviato per la pioggia. Ecco come seguire il match in tv: LEGGI LA NOTIZIA

19:15

Sinner da record

Sinner ha superato Nadal e Federer in una statistica: APPROFONDISCI

