Sinner, un altro passo verso il titolo a Wimbledon: il cammino possibile

Con la vittoria schiacciante ottenuta con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 su Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner ha staccato per il terzo anno consecutivo il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Nel match conclusivo del day 5 sul Centre Court dell'All England Club di Londra, il numero uno del mondo ha messo in scena un vero e proprio dominio per approdare alla seconda settimana e fare un altro passo verso la conquista del titolo. Lo scorso anno la corsa di Jannik ai Championships si interruppe in semifinale contro Novak Djokovic, ma 365 giorni dopo lo scenario è completamente cambiato: è lui l'uomo da battere. Sulla strada dell'azzurro verso il secondo trionfo Major della sua carriera, rimangono quattro sfide e già la prossima partita, dopo il complicato secondo turno vinto contro Matteo Berrettini, potrebbe presentare delle insidie.