Sinner se la ride: ora ha un vantaggio per gli ottavi

Il sipario si apre, ancora una volta sul Centrale, e ogni timore viene subito spazzato: il primo set si consuma in soli 21 minuti, un fulmineo 6-1 che lascia poco spazio all’incertezza. Dopo il duello con Berrettini è una boccata d’aria fresca. In effetti non avrebbe potuto chiedere di meglio Jannik Sinner, che va a gonfie vele e supera Miomir Kecmanovic con lo score di 6-1 6-4 6-2. Il numero 1 del mondo non solo naviga con maestria, ma lo fa in un giorno in cui il rivale Carlos Alcaraz è sopravvissuto a cinque set di battaglia con Frances Tiafoe. Non è tutto, però. Mentre il campione azzurro gestirà la giornata di riposo, Denis Shapovalov e Ben Shelton faranno il loro ritorno in campo. La loro contesa è durata solo cinque game prima che la pioggia avesse la meglio e oggi spenderanno energie importanti per regalarsi un posto nell’ottavo di finale contro l’altoatesino.

Sinner e il nuovo rapporto con l'erba di Wimbledon

«Sono molto contento della mia prova, da subito sono riuscito a colpire bene la palla - il commento dell’azzurro dopo una partita chiusa in solo 1 ora e 36 minuti -. Per il pubblico so che è stata una giornata lunga sul Centrale, sono contento di aver vinto in fretta (ride, ndc). Io e il mio team abbiamo lavorato molto per arrivare ad essere numero 1 e trovarci in questa situazione. Il mio tennis è migliorato, ma può ancora crescere e per questo continuiamo con sacrificio ed etica del lavoro. Il feeling con l’erba? Ho imparato a farci amicizia, come dice Darren. All’inizio faticavo, ora ogni anno sento che sto migliorando». In un match dominato senza mai concedere palle break il bilancio è ovviamente più che positivo. Sinner può accogliere con entusiasmo l’ottima propensione nel risolvere lo scambio a rete e il basso numero di gratuiti se rapportato all’aggressività tanto cercata e finalmente trovata. Sa lottare nei momenti critici e sa dominare quando le circostanze lo permettono. Il cammino è lungo, ma le premesse sono quelle giuste per rendere speciale un altro Slam.

Wimbledon, gli altri italiani