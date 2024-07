Sinner e la frase su Alcaraz in sala stampa: "L'ho visto contro Tiafoe, e..."

Per la terza volta consecutiva Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimana di Wimbledon. Lo ha fatto grazie ad una prestazione convincente, battendo in appena 96 minuti di gioco Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Una prova da vero numero uno del mondo per l'altoatesino, che in conferenza stampa ha epresso tutta la sua soddisfazione per un livello di gico che sta crescendo partita dopo partita. Jannik ha anche parlato del suo diretto rivale Carlos Alcaraz, che ha invece sofferto per venire a capo della sifda di secondo turno con Frances Tiafoe, terminata al quinto set.