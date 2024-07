Sinner-Shelton, ottavi Wimbledon: orario, dove vederla in tv e quando si gioca

Dopo il match (o meglio dire allenamento) vinto in scioltezza contro Miomir Kecmanovic - sfida che ha chiuso il programma sul Centre Court nel day 5 di Wimbledon - Jannik Sinner si ripresenterà di nuovo in campo oggi sul Centre Court contro l'insidioso statunitense Ben Shelton , vittorioso su Denis Shapovalov per 6-7(4) 6-2 6-4 4-6 6-2. Per il numero uno al mondo un ottavo di finale da non sottovalutare.

Sinner-Shelton, quando si gioca

A che ora inizia il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton? La partita si disputerà domenica 7 luglio sul Campo numero 1 di Wimbledon (campo con tetto in caso di eventuale pioggia). Sarà la seconda partita della giornata dopo la sfida dell'altra azzurra in campo oggi, Jasmine Paolini, contro Madison Keys. Il match di Jannik, dunque, non comincerà sicuramente prima delle 15.30.

Sinner-Shelton, tutti i precedenti

Jannik Sinner e Ben Shelton si sono già incrociati in tre occasioni nel corso della loro carriera. L'azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti: ha vinto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells di quest'anno per 7-6(4) 6-1 e al primo turno del torneo di Vienna del 2023 per 7-6(2) 7-5. Lo statunitense ha vinto il primo confronto: 2-6 6-3 7-6(5) agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

Sinner-Shelton, dove vedere gli ottavi in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà offerto in diretta tv esclusiva dall'emittente Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sky propone 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento dei Championships ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. La sfida sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni scaricabili e utilizzabili dagli abbonati ai servizi.

Gli altri italiani in gara oggi

Oltre a Sinner in campo oggi ci sarà l'altra azzurra Jasmine Paolini, numero 7 del torneo. Entrambi giocheranno sul campo numero 1. Prima toccherà all'azzurra, che aprirà il programma alle ore 14 con la statunitense Madison Keys. A seguire scenderanno in campo Sinner e Shelton per il loro ottavo di finale.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)