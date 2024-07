Sinner ancora numero 1 dopo l'eliminazione a Wimbledon? Cosa succede alla classifica

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Nonostante la sconfitta ai quarti di finale contro Medvedev , che lo estromette anzitempo dal torneo di Wimbledon, Jannik Sinner non corre rischi in termini di Ranking Atp e resterà ancora numero 1 del mondo .

Alcaraz e Djokovic restano dietro

Considerando che Parigi 2024 non assegna punteggi in termini di Ranking, Sinner può essere abbastanza sicuro di poter restare al comando almeno fino al termine delle Olimpiadi. Né Alcaraz, attuale numero 3 della classifica Atp, né Djokovic, avrebbero la possibilità di superare l'altoatesino; in particolare il serbo, oltre a vincere Wimbledon, dovrebbe aggiudicarsi anche uno dei tornei Atp successivi, mentre Sinner dovrebbe naufragare ai primi turni di Bastad e Amburgo.