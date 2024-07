Bertolucci difende Sinner dalle critiche dopo Wimbledon: "Guardate altrove"

La dolorosa eliminazione da Wimbledon ai quarti di finale brucia ancora, ma Jannik Sinner va avanti godendosi un po' di relax in Sardegna prima dei prossimi impegni. Una sconfitta, quella contro Medvedev, che ha fermato l'avventura nello slam inglese del numero uno al mondo, condizionata anche dal problema fisico dell'altoatesino. Tanti i messaggi per Sinner dopo l'eliminazione, alcuni molto duri con critiche per la sua prestazione.