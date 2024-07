Alcaraz e la frase su Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: "Lui numero 1? Vedremo alla fine..."

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner , un trono per due nel tennis maschile. Il giovane tennista nato a El Palmar ha conquistato il torneo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo Novak Djokovic in finale in entrambe le edizioni e portando a quattro i titoli Slam in bacheca. L'azzurro cresciuto a Sesto Pusteria, invece, attualmente numero uno al mondo Atp, ha trionfato agli Australian Open all'inizio della stagione in corso: soltanto la partenza di un percorso che gli ha consentito di scalare il ranking e affermarsi nell'Olimpo dei migliori. Tra i due non è mai mancata la stima reciproca e, ai microfoni della testata iberica ORM Deportes, Alcaraz non ha perso occasione per elogiare il collega e lanciare una sana sfida.

Alcaraz e le parole su Sinner verso il finale di stagione

"Sinner è il tennista più costante, è andato sino in fondo in quasi tutti i tornei e ha vinto un evento Slam: merita di essere primo nel ranking". Parole al miele di Alcaraz, per iniziare, così da sottolineare il rispetto per il collega e amico Sinner. Dopo la doppietta Roland Garros-Wimbledon, però, lo spagnolo non ha intenzione di fermarsi e ha rimandato i calcoli per la classifica al prosieguo dell'annata in corso: "Io ho vinto dei grandi tornei, speriamo che la situazione continui cosi: vedremo chi arriverà più in alto tra me e Sinner al termine della stagione". Un Alcaraz rispettoso, ma determinato a non lasciare nulla al caso: sfida lanciata a Jannik, il quale non esiterà ad accetterla, in attesa dell'ultimo Grande Slam del 2024, ossia gli Us Open.