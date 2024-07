Sinner numero uno al mondo dopo le Olimpiadi: tutti gli scenari possibili

Nonostante la sconfitta subita nei quarti di finale di Wimbledon per mano di Daniil Medvedev, Jannik Sinner è comunque certo di rimanere numero uno del mondo. Una sicurezza che si prolungherà fino a dopo le Olimpiadi in virtù del bottino accumulato dal tennista altoatesino dall'inizio della stagione. Non è bastato a Carlos Alcaraz nemmeno vincere il titolo ai Championships per effettuare il sorpasso, visto che lo spagnolo era chiamato a difendere il titolo sull'erba londinese. Il regno di Sinner potrebbe continuare anche dopo gli US Open, mentre proprio dopo lo Slam sul cemento americano Jannik avrà molti più punti da difendere rispetto al classe 2003 di Murcia.