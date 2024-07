Sinner quanto è alto, l'Atp chiarisce il mistero. E lui prepara Parigi

Quanto è alto Jannik Sinner ? Una domanda a cui spesso si è faticato a trovare una risposta. Soprattutto per i numeri discordanti tra i vari siti di statistiche: un range che varia dai 188 cm fino ai 192. Negli ultimi giorni è però arrivato un importante aggiornamento sul sito dell'ATP, l'Association Tennis Professionals ovvero l'associazione dei giocatori professionisti, che ha restituito 3 centimetri al numero uno del mondo. Nella precedente scheda compariva infatti un'altezza di 188 cm, che è adesso diventata di 191 . Per Wikipedia l'altezza dell'azzurro si aggira invece intorno ai 192 cm.

E intanto Sinner prepara Parigi

Al ritorno dalla vacanza in Costa Smeralda con la sua dolce metà Anna Kalinskaya, Sinner è tornato nella sua base di Montecarlo per preparare il torneo olimpico, in programma dal 27 luglio al 4 agosto sui campi del Roland Garros. L'azzurro è stato immortalato mentre si allena sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club insieme al suo team e all'ex numero 4 del mondo Kei Nishikori. Jannik è pronto a guidare la spedizione azzurra a Parigi, dove andrà a caccia del suo primo oro olimpico e dei 750 punti messi in palio dalla vittoria della medaglia d'oro.