Ansia Sinner, la febbre complica tutto. Cosa sta succedendo e quando arriverà alle Olimpiadi

Il malessere, il termometro che segna 38, e con la febbre è salita pure l’apprensione. Ieri mattina Jannik Sinner non è salito sull’aereo che da Nizza avrebbe dovuto portarlo a Parigi: l’influenza lo ha costretto a rimandare i piani e a posticipare l’arrivo sui campi del Roland Garros, dove molti tennisti – Alcaraz su tutti – stanno già facendo il ripasso della terra rossa, stavolta con i cinque cerchi sullo sfondo. Dall’entourage del numero uno al mondo filtra tranquillità: intanto è stato escluso che si tratti di Covid, poi in serata l’azzurro stava già meglio dopo aver iniziato a seguire la terapia che gli è stata prescritta per l’influenza e aver riposato tutto il giorno. Il nuovo piano di avvicinamento ai Giochi prevede dunque un volo prenotato per domani mattina, con l’obiettivo di non arrivare troppo a ridosso delle prime partite del torneo, al via sabato.

Sinner e i quattro chili persi

Sinner non gioca un match dalla semifinale di Wimbledon persa contro Medvedev. Il malore accusato sull’erba londinese lo aveva convinto a rinunciare al torneo svedese di Bastad e a concedersi qualche giorno di riposo, con tanto di fuga nel mare della Sardegna insieme con la fidanzata Anna Kalinskaya. Non è chiaro se la febbre sia arrivata al termine della vacanza, in ogni caso a far aumentare l’ansia sulle condizioni di Jannik si è materializzato il precedente degli Internazionali di Roma: in quell’occasione la febbre alta gli aveva fatto perdere ben quattro kg. Non pochi per un fisico come il suo, da qui spiegati i timori per un possibile forfait.

Le regole dei giochi e l'alternativa Vavassori