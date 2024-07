Sinner pronto a tornare in campo, ecco quando: Cahill suona la carica sui social

Jannik Sinner prepara il ritorno in campo . Il numero uno al mondo ha deciso di rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa di una tonsillite, scatenando anche qualche critica , ma ora è pronto a tornare protagonista sul cemento nordamericano dove avrà punti importanti da difendere per rimanere in vetta al ranking mondiale. L'azzurro ha raggiunto John Newcombe e Juan Carlos Ferrero a quota 8 settimane al vertice della classifica ATP e a partire dal Masters 1000 di Montreal proverà ad aumentare il suo bottino. Ripartirà da lì la stagione dell'altoatesino, in Canada, dove lo scorso anno sollevò al termine della finale vinta contro Alex de Minaur il suo primo titolo Masters 1000 .

Sinner atteso oggi in Canada

Jannik è atteso in Canada in giornata e, come testimoniato dal coach Darren Cahill, che ha postato sui social una foto dall’aeroporto, il team è in partenza per Montreal. Nell’entry list sono presenti tutti gli altri big, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev, ma è arrivato il ritiro di Novak Djokovic. "A dominare la classifica con le sue abilità e la sua intelligenza è Jannik Sinner, che si è fatto strada fino all’apice dell’ATP - l'annuncio dell'organizzazione del torneo nel comunicato ufficiale -. La sua fantastica ascesa è iniziata un anno fa, al National Bank Open 2023 presentato da Rogers a Toronto, dove ha sollevato il suo primo trofeo da vincitore del Masters 1000. Da allora ha giocato alla grande: due vittorie su Novak Djokovic, un primo Grande Slam a Melbourne, il Miami Masters, Rotterdam e Halle e, soprattutto, una prestazione stratosferica in Coppa Davis. Dai campi in cemento alla terra battuta e all’erba, è stato inarrestabile. Il campione Next Gen 2019 negli ultimissimi anni è cresciuto tanto fisicamente e ha affinato un servizio più potente mantenendo la sua velocità e il suo QI tennistico".