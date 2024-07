Sinner è già in campo per preparare il torneo di Montreal: il primo allenamento sul Centrale

Jannik Sinner è atterrato a Montreal nella giornata di martedì ed è già in campo per preparare il torneo Masters 1000 in programma dal 6 al 12 agosto, da dove ripartirà la sua stagione. Dopo il forfait dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 il numero uno al mondo sembra già in ottima forma, pronto a difendere il titolo nel National Bank Open che lo scorso anno si disputò sul cemento di Toronto e che vide l'altoatesino alzare il trofeo nella finale con Alex De Minaur. Sarà il primo grande impegno dell'estate americana prima del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open.