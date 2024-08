Sinner già al secondo turno a Montreal, il sorteggio: quando torna in campo e con chi

Dopo il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa di una tonsillite, Jannik Sinner sta preparando il ritorno in campo. Il numero uno al mondo è arrivato da qualche giorno in Canada, a Montreal, dove guiderà l'ordine delle teste di serie. Questa edizione del Masters 1000 canadese, che alterna annualmente la sua sede tra Montreal e Toronto è in programma dal 6 al 12 agosto. Sinner dovrà difendere il titolo conquistato nel 2023 sul cemento di Toronto quando batté in finale Alex De Minaur per mettere le mani sul primo titolo "1000" della sua carriera. I problemi fisici sembrano ormai alle spalle e l'azzurro è pronto a rinconfermarsi campione senza la concorrenza di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e anche di Lorenzo Musetti, che hanno annunciato il forfait dal torneo. Il percorso di Jannik inizierà dal secondo turno contro Pedro Martinez o un qualificato.