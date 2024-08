Sinner: "Le Olimpiadi? Non esserci mi ha spezzato il cuore". E sulla tonsillite...

Nonostante l'assenza di Sinner, l'Italia ha comunque festeggiato una medaglia nel singolare maschile del torneo a cinque cerchi. Jannik non ha nascosto il dispacere per non aver potuto rappresentare l'Italia ai Giochi e si è poi complimentato con Lorenzo Musetti per la conquista del bronzo: "Ho avuto modo di guardare qualche gara ai Giochi, ma non ho visto molto tennis. Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione. Lorenzo è tornato a casa con la medaglia di bronzo: ciò significa che un italiano è felice e io sono felice per lui". Il numero uno al mondo ha parlato anche della finale per l'oro di Sara Errani e Jasmine Paolini: "Non so ancora quali saranno i miei programmi per domenica, ma se avrò tempo la guaderò".