Sinner-Tabilo, ottavi Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner tornerà in campo al Masters 1000 di Montreal 2024 dopo aver superato il secondo turno, battendo il croato Borna Coric in due set. L’azzurro, assente alle Olimpiadi di Parigi per un’infiammazione alle tonsille, disputerà gli ottavi di finale sul cemento outdoor canadese da campione in carica: l’avversario sarà il cileno Alejandro Tabilo , alla sua miglior stagione in carriera. Il mancino sudamericano è un avversario certamente ostico, dotato di un’ottima prima di servizio e in generale di colpi potenti e pericolosi anche sul veloce, sebbene il rosso sia il suo terreno di gioco di riferimento. Sinner favorito, ma attenzione a sottovalutare il pericoloso Tabilo.

Sinner-Tabilo, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Tabilo, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal 2024, è in programma venerdì 9 agosto sul Campo Centrale (terzo match a partire dalle ore 18.00, dopo Kokkinakis-Hurkacz e Borges-Nishikori).

Sinner-Tabilo, i precedenti

Non vi sono precedenti tra Sinner e Tabilo nel circuito maggiore, né in quello Challenger o a livello Itf: i due giocatori non si sono mai affrontati. Si tratta di uno scontro interessante già soltanto per il fatto che si sfideranno un destrorso come l’azzurro e un mancino come il cileno, pur sempre intrigante priori. Sinner vince una percentuale maggiore di incontri sul cemento rispetto a Tabilo e quest’ultimo riesce a dare il suo meglio sulla terra battuta, sebbene si adatti anche alle superfici rapide.

Sinner-Tabilo, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Tabilo a Montreal sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)