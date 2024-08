Sinner diretta, segui la sfida contro Tabilo all'Atp Montreal LIVE

Jannik Sinner torna in campo in Canada dopo la facile vittoria al secondo turno contro il croato Coric. Dopo i dubbi sullo stato di salute dell'azzurro - e il grande dibattito nato dopo il forfait olimpico - Jannik ha risposto nel migliore dei modi possibili vincendo all'esordio a Montreal. Ora è il momento degli ottavi di finale e della sfida al cileno Alejandro Tabilo. Segui il match in diretta

19:43

Hurkacz batte Kokkinakis: ora tocca a Sinner

E' finita la gara la il polacco e l'australiano (con la vittoria del primo al tie-break del terzo set). Ora scenderà il campo Sinner contro Tabilo

19:13

Arnaldi in campo contro lo spagnolo Davidovich Fokina

In attesa di vedere Sinner c'è un altro italiano già in campo che ha cominciato il suo match: è Matteo Arnaldi. La partita del ligure è ancora al primo set

18:49

Hurkacz e Kokkinakis al terzo set

La sfida valevole per il secondo turno del torneo di Montreal tra i due - che anticipa quella di Sinner - si deciderà al terzo set

18:28

Dove vedere in tv Sinner-Tabilo

La partita tra i due sarà visibile in tv solo su Sky Sport, che dedica all'evento tre canali come Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Possibile anche la visione in streaming tramite l'app Sky Go, diretta streaming che è disponibile (sempre naturalmente per abbonati) pure su NOW

18:25

Sinner in campo tra poco

Jannik sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto, contro Tabilo ma il match è slittato a oggi a causa della pioggia copiosa scesa ieri a Montreal che ha costetto gli organizzatori a sospendere il torneo. La sfida tra l'azzurro e il cileno comincerà dopo quella tra Kokkinakis e Hukacz

Montreal, Canada