Troppo Sinner per Tabilo a Montreal: l'azzurro vola ai quarti di finale

Jannik Sinner vince ancora a Montreal. E, dopo Coric, continua a farlo senza troppi problemi. L'azzurro numero uno al mondo regola in due set (senza concedere neanche una palla break) il cileno Alejandro Tabilo alla prima sfida tra i due. Troppo forte Jannik, troppo scontato e ordinario il tennis dell'avversario. Un break per set e 6-4, 6-3 il risultato finale di un match senza storia. Ora ai quarti per Jannik ci sarà la prova Rublev.

Sinner-Tabilo FINALE 6-4; 6-3

21:27

Sinner, ora la sfida con Rublev

Jannik, dopo la vittoria con Tabilo, troverà ai quarti di finale il russo Rublev

21:26

+++ Sinner batte Tabilo 6-4, 6-3 +++

L'azzurro si guadagna i quarti di finale a Montreal senza lasciare nemmeno una palla break all'avversario. Più che una partita, un monologo quello di Jannik che va poi al centro del campo a prendersi l'applauso meritato del pubblico

21:21

Tabilo-Sinner 3-5

Jannik non concede nulla nel suo turno di servizio, Tabilo sembra ormai rassegnato

21:17

Tabilo-Sinner 3-4

Non ci sono stati ulteriori break, la partita continua a farla e a dominarla Sinner senza eccessivi problemi

21:07

Tabilo-Sinner 2-3

Tabilo tiene il servizio con grande difficoltà salvando anche una palla break che sarebbe stata letale per la sua partita

21:02

Tabilo-Sinner 1-3

Il cileno fatica molto di più e regala molti più errori gratuiti a Sinner rispetto all'inizio della partita

20:57

Tabilo-Sinner 1-2

L'azzurro strappa il servizio a zero al cileno che commette un errore dietro l'altro. Per il momento non c'è partita

20:54

Tabilo-Sinner 1-1

Jannik risponde con autorità e riposta in equilibrio il set

20:54

Tabilo-Sinner 1-0

Comincia bene il secondo set del cileno: servizio tenuto con grande autorità

20:48

+++ Sinner vince il primo set +++

Jannik tiene il turno di battuta senza tremare e si porta a casa il primo set 6-4

20:43

Tabilo-Sinner 4-5

Il cileno tiene il servizio ma ora Jannik avrà la possibilità di andare a servire per conquistare il primo set

20:41

Tabilo-Sinner 3-5

Jannik tiene il servizio e allunga nel punteggio confermando il break ottenuto nel game precedente

20:39

Tabilo-Sinner 3-4

Break dell'azzurro che strappa il servizio al cileno alla prima chance

20:33

Tabilo-Sinner 3-3

Sinner recupera da una situazione difficile e porta a casa il game quando era sotto 30-0

20:27

Tabilo-Sinner 3-2

Il cileno concede solo un 15 a Sinner nel proprio turno di battuta

20:21

Tabilo-Sinner 2-2

Nuovo turno di battuta senza scossoni per l'azzurro che pareggia il conto in questo primo set

20:15

Tabilo-Sinner 2-1

Per ora il match non regala sorprese, si va avanti senza palle break

20:14

Tabilo-Sinner 1-1

Anche l'azzurro tiene senza break il servizio

20:09

Tabilo-Sinner 1-0

Il cileno tiene il servizio abbastanza agevolmente

20:06

Tabilo ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire

Il cileno sceglie di cominciare il match con il turno di battuta

20:03

Giocatori in campo, riscaldamento in corso

Sinner e Tabilo entrano in campo accolti dagli applausi del pubblico: riscaldamento in corso, poi comincerà la partita

19:43

Hurkacz batte Kokkinakis: ora tocca a Sinner

E' finita la gara la il polacco e l'australiano (con la vittoria del primo al tie-break del terzo set). Ora scenderà il campo Sinner contro Tabilo

19:13

Arnaldi in campo contro lo spagnolo Davidovich Fokina

In attesa di vedere Sinner c'è un altro italiano già in campo che ha cominciato il suo match: è Matteo Arnaldi. La partita del ligure è ancora al primo set

18:49

Hurkacz e Kokkinakis al terzo set

La sfida valevole per il secondo turno del torneo di Montreal tra i due - che anticipa quella di Sinner - si deciderà al terzo set

18:28

Dove vedere in tv Sinner-Tabilo

La partita tra i due sarà visibile in tv solo su Sky Sport, che dedica all'evento tre canali come Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Possibile anche la visione in streaming tramite l'app Sky Go, diretta streaming che è disponibile (sempre naturalmente per abbonati) pure su NOW

18:25

Sinner in campo tra poco

Jannik sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto, contro Tabilo ma il match è slittato a oggi a causa della pioggia copiosa scesa ieri a Montreal che ha costetto gli organizzatori a sospendere il torneo. La sfida tra l'azzurro e il cileno comincerà dopo quella tra Kokkinakis e Hukacz

Montreal, Canada