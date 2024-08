Sinner, quanto pesa il ko a Montreal per la classifica: la situazione aggiornata

Battendo Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 6-3 agli ottavi di finale, Jannik Sinner è diventato il primo qualificato alle Nitto Atp Finals 2024, in programma a novembre a Torino. La corsa del numero uno al mondo all'Omnium Banque Nationale si è però fermata al turno successivo, nei quarti di finale contro Andrey Rublev, dove si è arreso con lo score di 6-3 1-6 6-2. Una sconfitta pesante per l'azzurro, condizionata dai problemi fisici a poche settimane dalla tonsillite che gli aveva impedito la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un'eliminazione che costa caro anche in termini di classifica: ben 800 i punti persi sul cemento di Montreal da Jannik, che lo scorso anno aveva conquistato in Canada il suo primo titolo in un Masters 1000. Adesso la classifica vede Sinner a quota 8.770 punti, seguito da Novak Djokovic a 8.460. Il serbo ha però annunciato il forfait dal torneo di Cincinnati dove non potrà dunque difendere i 1000 punti del trofeo vinto nel 2023. Poco più giù, a 7.950 punti, c'è Carlos Alcaraz in terza posizione, pericolo numero uno per la difesa del trono mondiale dell'altoatesino.