Esordio al secondo turno per Sinner a Cincinnati: il suo percorso verso il titolo

"I risultati non vanno sempre a tuo favore, ma c’è qualche aspetto positivo da portarsi dietro. La settimana prossima giocherò a Cincinnati". Dopo la sconfitta subita nei quarti di finale di Montreal per mano di Andrey Rublev, per Jannik Sinner è già tempo di voltare pagina. Il numero uno al mondo non è ancora al meglio, lo ha ammesso lui stesso dopo la sconfitta in Canada, ma avrà subito modo di rifarsi all'Westers & Southern Open, il Masters 1000 in programma sul cemento di Cincinnati. Un'occasione importante per l'azzurro di incrementare il vantaggio sui diretti inseguitori in classifica. Lo scorso anno l'avventura di Jannik nel torneo dell'Ohio si fermò al primo turno contro Dusan Lajovic. Una prestazione opaca la settimana successiva al titolo conquistato a Toronto costò cara a Sinner, che si arrese al debutto. L'azzurro avrà pochissimi punti da difendere a differenza di Carlos Alcaraz che sarà chiamato a riconfermare i 600 punti della finale del 2023 e di Novak Djokovic, che invece non parteciperà al torneo e non potrà difendere i 1000 punti del titolo dello scorso anno.