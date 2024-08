Sinner, la frase da brividi dopo il trionfo: "È stata dura mentalmente"

Alla fine Sinner ce l'ha fatta. Un trionfo un po' insperato a Cincinnati, perché Jannik non era certo al top, ma è riuscito a combattere senza mollare mai, dimostrando una forma mentale da campione: "Sono felice - ha detto Sinner - è stata una settimana molto difficile. È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio".

Sinner: "Ero stanco e c'era tensione"

Adesso finalmente Sinner può lasciarsi andare: "Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali (giocate ieri) e c'era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo. Ci sono stati molti alti e bassi - ha concluso l'altoatesino - ma è normale. Nei momenti importanti di ogni partita ho giocato bene." Con questa vittoria, Sinner si presenta agli US Open, che inizieranno il 26 agosto, come grande favorito, e con oltre 2.000 punti di vantaggio sul numero due al mondo Novak Djokovic. Contro Tiafoe, Jannik ha centrato 29 servizi vincenti, tra cui 13 ace, e ha strappato due volte il servizio all'americano su otto tentativi. "Sono davvero stanco", ha detto Tiafoe a Sinner congratulandosi dopo il match. "Non sono abituato a giocare così tante partite come voi grandi".