Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Cincinnati: la cifra è incredibile

Un primo set lottato, poi il dominio messo in mostra nel secondo: Jannik Sinner è il nuovo campione del Cincinnati Open. Il numero uno al mondo ha superato nella finale del Masters 1000 dell'Ohio Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4) 6-2 riuscendo a conquistare il quindicesimo titolo della sua stagione. Per l'altoatesino si tratta inoltre del quinto titolo del 2024 su altrettante finali giocate: Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e appunto Cincinnati. Una cavalcata trionfale arrivata a pochi giorni dall'eliminazione ai quarti di finale di Montreal che sembrava aver rotto l'incantesimo di un'annata incredibile. A spazzare via tutte le critiche è arrivata l'ennesima gemma di un campione assoluto, che grazie a questo successo ha anche guadagnato una cospicua cifra in montepremi.