La straordinaria forza morale di Sinner e quelli che ne hanno meno di un miliardesimo di grammo

La grandezza di Jannik Sinner, N1. del tennis mondiale, è direttamente proporzionale alla forza morale che in questi cinque mesi l'hanno visto vivere e gareggiare sotto la spada di Damocle dell'antidoping, pur consapevole della propria innocenza, pubblicamente conclamata a Ferragosto dal comunicato dell'Itia (International Tennis Integrity Agency, l'Agenzia internazionale che tutela l'integrità del tennis). Solo il fuoriclasse azzurro sa che cosa abbia provato e che cosa abbia dovuto psicologicamente sopportare da quel giorno del marzo scorso a Indian Wells. È lì che fu riscontrato positivo all'antidoping per la presenza di meno di un miliardesimo di grammo di clostebol, involontariamente assunto per trasmissione intradermica, a causa del massaggio praticato dal fisioterapista Giacomo Naldi, che la pomata contenente la sostanza vietata aveva utilizzato per medicare la ferita al mignolo della sua mano sinistra.