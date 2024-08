Sinner, videomessaggio da brividi per Oliviero Toscani dopo la malattia

"È un onore far parte delle tue giornate". Questo il videomessaggio che Jannik Sinner ha voluto inviare ad Oliviero Toscani, che in una recente intervista aveva parlato per la prima volta della amiloidosi, la malattia che lo ha colpito un anno fa. Il fotografo ha rivelato che il numero uno del mondo gli dava sollievo in questi giorni così rallentati. Toscani aveva dichiarato: "Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no".