Sinner, il bellissimo messaggio per Oliviero Toscani e la commovente risposta

"Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no". Dopo la confessione di Oliviero Toscani, che in una recente intervista ha raccontato per la prima volta della grave malattia di cui soffre, l’amiloidosi, è arrivata la risposta del numero uno al mondo che in un bel videomessaggio ha risposto al fotografo: "Sono molto onorato di far parte della tua giornata. Ho sentito che sei interista, quindi su questo diciamo che non siamo tanto d’accordo. Ma chissà se un giorno ci guardiamo un derby insieme, Milan-Inter. Ti mando un grandissimo abbraccio e stammi bene".