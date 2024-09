Nadal difende Sinner sul caso doping: "Lo conosco e mi fido di lui"

Rafa Nadal scende in campo al fianco di Sinner. La bufera doping che ha investito Jannik non è ancora passata. Il campione maiorchino si schiera dalla parte di Jannik: “Ho un pregio o un difetto - dice Nadal durante la trasmissione El Hormiguero - ovvero quello di credere nella buona fede delle persone. Conosco Sinner e non credo che volesse doparsi. La giustizia è giustizia e non credo che ci debba piacere solo quando si risolve nel modo in cui pensiamo noi. Credo negli organi che devono prendere le decisioni e che le prendono in base a ciò che ritengono corretto. Confido nel fatto che se non è stato sanzionato è perché coloro che hanno dovuto giudicare questo caso hanno visto chiaramente che ciò che è accaduto non era punibile. Non credo che lo abbiano giudicato innocente solo perché è il numero 1 del mondo. L'opinione di ognuno è rispettabile e la mia è questa”.