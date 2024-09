Kyrgios si inchina a Sinner e diventa virale: ecco il tweet dopo la vittoria con Medvedev

E alla fine anche Kyrgios si inchina a Sinner : "Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. E' senz'altro il favorito ora". Questo è il tweet con cui il tennista australiano di origini greche ha commentato la vittoria strepitosa di Jannik su Medvedev. Dopo la bufera doping, Kyrgios era stato il principale detrattore del tennista italiano con accuse pesanti. E proprio per questo è finito in tendenza su X in Italia (il vecchio twitter) dopo il trionfo di Sinner ai quarti degli Us Open.

La risposta di Kyrgios su Sinner

Il tweet di Kyrgios in realtà non è una vera e propria marcia indietro, ma una risposta al commento critico del giornalista Ben Rothenberg: "Difficile non pensare a quanto sarebbe stata più divertente la corsa di Jannik Sinner se quest'anno fossimo ancora all'oscuro di tutta la sua vicenda antidoping. Il tempismo con cui è avvenuto tutto questo e il modo in cui per mesi si è mostrata la mancanza di trasparenza ai vertici del tennis lascia solo l'amaro in bocca". "Uno dei tuoi migliori tweet", la risposta di Kyrgios.