Sinner e la frase dopo la vittoria con Medvedev: "A Cincinnati è successa una cosa"

Jannik Sinner vola in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera dopo la vittoria contro Medvedev . Il numero uno al mondo supera i quarti di finale battendo il russo (6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in due ore e 39 minuti di gioco) e nel post-partita esprime tutta la sua gioia e carica per la prossima sfida.

Sinner: "Cincinnati mi ha dato fiducia"

"Sono contento di come ho cambiato gioco - il commento di Sinner ai microfoni di Super Tennis -. I primi due set sono stati strani. Nel secondo ero sotto 0-5 ma avevo avuto sempre chance. Il quarto è stato il più combattuto, sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, mi ha dato fiducia vincere Cincinnati e poi venire qui. Andavo un po' a momenti ma come sensazione in campo è stata la migliore da inizio torneo. Medvedev? Sapevo che sarebbe stata una partita fisica, ci conosciamo benissimo. Ho fatto punti a rete, lavoriamo molto su questo aspetto del gioco, so che devo migliorare molto, ho cercato di mescolare la tattica. Il ranking? Non è il momento di pensarci, l'importante è arrivare a Torino (le Atp Finals ndr) e andare avanti nei tornei, e in questo sono migliorato negli ultimi anni".

Sinner su Draper: "Nessuna partita è scontata"

Ora un ostacolo durissimo per Sinner in semifinale, dove sfiderà il britannico Jack Draper che fin qui non ha ancora perso un set in tutto il torneo: "Lo conosco bene in campo e fuori. Sta giocando davvero bene. Siamo amici fuori dal campo e sarà dura perché sta giocando in modo incredibile. Nessuna partita è scontata, la semifinale è sempre difficile. Lui sta servendo alla grande e giocando il suo miglior tennis. Quando la partita sarà terminata torneremo a essere gli amici di sempre. Per ora mi godo questa vittoria, ci sarà tempo per pensare poi a Jack".