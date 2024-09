Fenomeno Sinner, fino a quando resterà numero uno al mondo

ROMA - Jannik Sinner avanti tutta. Dopo aver battuto Medvedev ecco l’approdo in semifinale. Il grande sogno della finale US Open è lì. Il numero uno al mondo accumula così altri punti in chiave ranking Atp. Soprattutto perché Zverez e Alcaraz, secondo e terzo, sono già usciti di scena. Tradotto: Sinner rimarrà numero uno al mondo fino al torneo di Parigi-Bercy.

Sinner numero uno al mondo, fino a quando? Lo scenario

Jannik, a prescindere da come proseguirà lo US Open, è sicuro di rimanere numero uno al mondo fino al Masters 1000 di Parigi-Bercy (finale il prossimo 3 novembre). Con gli 800 punti già messi nel sacco nel torneo americano è tranquillo. Così raggiungerà le 21 settimane consecutive al primo posto, superando così superando Daniil Medvedev (ora a quota 16) e Mats Wilander che si è fermato a 20. E attenzione: se Jannik riuscisse a trionfare sul cemento di New York rimarrebbe con tutta probabilità in cima alla classifica Atp fino agli Australian Open 2025. Al momento l’azzurro ha 9980 punti, poi Zverev 7075 e Alcaraz 6690. Sinner ha così quasi 3mila punti di vantaggio.