Sinner-Draper boom in tv: ecco gli ascolti per la semifinale degli Us Open

Sinner boom in tv: la semifinale degli Us Open contro Draper è stata vista da un milione e 577mila spettatori. La sfida era visibile in chiaro su Super Tennis Tv (759.598 spettatori medi) e su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (817.422 spettatori medi). È stata la gara più vista nella storia di SuperTennis. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici nel corso della sfida vinta da Jannik, primo italiano di sempre in finale allo US Open in singolare maschile. Analizzando l'ascolto del match su intervalli di cinque minuti, è significativo il picco tra le 23.35 e le 23.40, una fascia in cui è racchiusa la conclusione del tie-break del secondo set (913.656). Tra le 00.15 e le 00.20, un intervallo di tempo che comprende il match point e le sue prime parole dopo la vittoria, SuperTennis ha raggiunto il picco di share nazionale (11.43%). Per quanto riguarda Sky Sport, sono stati 2,3 milioni gli spettatori unici (quest'ultimo dato non include le visioni su Sky Go), con il 5% di share tv e un picco di 914 mila spettatori nel tie-break del secondo set.