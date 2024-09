Quando torna in campo Sinner: le partite dopo il trionfo agli Us Open

Dopo aver messo al sicuro la qualificazione per le ATP Finals di novembre un mese fa, torneo in cui con molta probabilità festeggerà anche il titolo di numero uno di fine stagione , il finale di stagione di Jannik Sinner riserverà ancora sfide interessanti cui guardare con curiosità e record da continuare a inseguire con la famelica flemma dimostrata sino ad ora. Abbastanza i punti da difendere: 2.180 , eredità della finale giocata l'anno scorso a Torino, dei due titoli ATP500 vinti a Vienna e Pechino nel giro di un mese e dei due ottavi di finale dove invece si è arrestata la sua corsa nei due Masters1000 di Shanghai e Parigi.

Le prossime sfide di Sinner

Il numero uno del mondo dopo aver smaltito le fatiche americane prenderà la via dell'Asia a caccia di punti preziosi con cui blindare definitivamente il suo status. Lo swing indoor proseguirà poi con il ritorno in Europa. Scontata la presenza nell'ultimo "Mille" di Bercy, mentre ad ora è ancora prematuro proiettarsi su un'eventuale presenza all'Erste Bank Open viennese di fine ottobre. Anche perché due settimane più tardi inizieranno le ATP Finals, appuntamento cui Sinner l'anno scorso si presentò in forma scintillante, reduce da un crescendo di risultati suggellati la settimana successiva al trionfo in Coppa Davis di Malaga.