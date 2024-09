"L'ho fatto solo per te": la frase sussurrata a Sinner durante la premiazione agli Us Open

Jannik Sinner ha vinto gli Us Open nella finale contro Taylor Fritz per tre set a zero (6-3; 6-4; 7-5) mettendo in bacheca il secondo Slam in carriera e rafforzando la propria posizione di numero 1 nel ranking ATP. Durante la premiazione, il tennista altoatesino ha commosso tutti con la dedica alla zia. Tra i tanti complimenti ricevuti, uno in particolare non è sfuggito alle telecamere. Una diriginte della JP Morgan Chase Bank è stata immortalata mentre consegnava l'assegno per il premio in denaro da 3,6 milioni di dollari (ossia 3,2 milioni di euro) a Sinner. Nel congratularsi con lui, la donna gli ha rivelato di essersi ispirata a lui per il proprio outfit. "Congratulazioni, ho indossato l'arancione solo per te", ha detto la dirigente della banca mentre stringeva la mano a Jannik.