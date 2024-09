Sinner resterà numero uno della classifica Atp fino a...: la data possibile

A partire dai prossimi impegni, quelli dello swing asiatico, Sinner dovrà difendere un totale di 2.180 punti: 500 punti del titolo di Pechino, 90 degli ottavi di finale a Shangai, 500 del trionfo a Vienna, 90 degli ottavi di finale a Parigi-Bercy e 1000 della finale disputata alle Nitto Atp Finals di Torino. Saranno invece solamente 1.010 i punti da difendere da Zverev, che dovrebbe però rendersi autore di un finale di stagione miracoloso e sperare in un crollo verticale di Sinner per provare il sorpasso. È per questo che, quando è appena iniziata la settimana numero 14 da numero uno al mondo, manca solo l'ufficialità affinché l'azzurro sia certo di diventare il primo italiano nella storia a chiudere una stagione in vetta alla classifica mondiale. Il primo vero possibile rischio, se gli inseguitori si riavvicineranno un po' in questo finale di stagione, di perdere il numero uno del mondo potrebbe dunque arrivare per Sinner agli Australian Open 2025, quando dovrà difendere i 2000 punti conquistati nel 2024: per questo Jannik, a meno di incredibili sorprese, è certo di rimanere sul trono del ranking fino al 26 gennaio 2025, data in cui si giocherà l'ultimo atto dello Slam di Melbourne e in cui verranno scartati i punti nel torneo della passata stagione.