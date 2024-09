Sinner torna in Italia, l'incontro a sorpresa con l'influencer diventa virale

Jannik Sinner rientra in Italia e sul volo da New York incontra una nota influencer: Giulia Salemi . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso alcuni giorni nella Grande Mela e in aereo becca a sorpresa il tennista. Immancabile il selfie ricordo, che la Salemi condivide prontamente su Instagram, dove è seguita da ben due milioni di follower. "Sullo stesso volo del campione", scrive entusiasta la Salemi, tra l'altro incinta di Pierpaolo Pretelli.

L'incontro tra Sinner e Giulia Salemi in volo

Jannik Sinner e Giulia Salemi hanno preso lo stesso volo da New York per tornare in Italia. Lui è reduce dalla vittoria agli Us Open, lei ha trascorso qualche giorno di relax negli Stati Uniti. La Salemi è incinta del compagno Pierpaolo Pretelli: il primo figlio della coppia, nata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, arriverà a gennaio. Top secret, per il momento, il nome del nascituro. Per Pretelli si tratta del secondogenito dopo Leonardo, avuto qualche anno fa dall'ex compagna Ariadna Romero.