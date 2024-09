La clamorosa previsione di Martina Navratilova su Sinner: "Vi dico quanti Slam vincerà"

La vicenda doping torna a tenere banco nel giorno in cui Jannik Sinner è in volo da New York per tornare in Italia dopo la trionfale trasferta americana. Il numero uno al mondo ha conquistato agli US Open il secondo titolo della sua stagione e della sua carriera battendo nella finale di domenica a Flushing Meadows il padrone di casa Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 7-5. La settimana precedente ai quattordici giorni che gli hanno regalato l'ultimo Slam dell'anno, il numero uno al mondo era anche riuscito ad imporsi nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Un'altra fetta di stagione da incorniciare e da mettere alle spalle dopo un inizio 2024 stratosferico.