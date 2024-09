Sinner ha scelto: ecco chi è in pole per diventare il suo preparatore atletico

Jannik Sinner si sta concedendo qualche giorno di riposo dopo il successo agli US Open. Il numero uno al mondo ha conquistato a New York il secondo titolo Slam della sua carriera e ha scelto, in accordo con la Federazione e con il capitano della nazionale Filippo Volandri di saltare l'appuntamento con la fase a gironi di Coppa Davis. Tempo dunque di recuperare le energie in vista dello swing asiatico, dove l'azzurro dovrà difendere tanti punti per provare a sigillare la vetta della classifica mondiale al termine della stagione. Intanto, è arrivata una notizia importante, per la quale si attende solamente l'ufficialità. Dopo la rottura della collaborazione con Giacomo Naldi e Umberto Ferrara in seguito allo scoppio del caso doping, Sinner sembra aver finalmente scelto il suo nuovo preparatore atletico, che è pronto ad arricchire il team di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Si tratta del romano Marco Panichi, da tanti anni nel tour e già al fianco di molti tennisti azzurri oltre che di Novak Djokovic per oltre sei anni.