Sinner, Itia risponde a Wada sul caso doping: il comunicato

ROMA - Mentre Jannik Sinner resta concentrato sul campo e grazie al successo sul ceco Jiri Lehecka (58a vittoria della stagione per l'azzurro) ha staccato il pass per le semifinali dell'Atp 500 di Pechino in cui sfiderà il cinese Yunchaokete Bu, continua a far discutere il ricorso della Wada contro l'assoluzione del numero uno del mondo per il caso doping.