Sinner diretta Atp Pechino: l'azzurro vince il primo set contro Bu LIVE

Jannik Sinner è pronto alla semifinale dell ' Atp 500 di Pechino . Il numero uno, arrivato a quota 14 vittorie consecutive , sfida il cinese Yunchaokete Bu che aveva sconfitto Lorenzo Musetti al secondo turno. In palio un posto in finale contro Alcaraz . Segui la sfida in diretta.

14:35

Sinner-Bu: 3-3

Ancora parità con l'azzurro che concede un solo punto al rivale. Rimane la situazione di equilibrio, ancora senza nessun break.

14:30

Sinner-Bu: 2-3

Sinner spreca una palla break, con il cinese che lo annulla e riesce a chiudere un game pericoloso a suo favore, tenendo il servizio.

14:25

Sinner-Bu: 2-2

Con un po' di fatica l'azzurro torna in parità, raggiungendo anche quota sei ace. Match molto equilibrato ora.

14:20

Sinner-Bu: 1-2

Torna avanti Bu, che tiene la battuta concedendo un solo punto a Sinner.

14:18

Sinner-Bu: 1-1

Sinner si riporta in parità tenendo il servizio con il quinto ace della sua partita.

14:13

Sinner-Bu: 0-1

Il cinese inizia questo secondo set al servizio, tenendo la battuta senza problemi.

14:11

Sinner-Bu, inizia il secondo set!

Rientrano in campo i giocatori: inizia il secondo set.

14:06

+++ Sinner vince il primo set! +++

Al servizio Sinner si prende il primo set con il punteggio di 6-3 dopo 53 minuti. L'altoatesino è in controllo ma Bu sta proponendo una grande sfida. Ora il secondo e forse già decisivo set.

14:01

Sinner-Bu: 5-3

Si salva il cinese, che annulla due set point. Sinner ora andrà al servizio per chiudere questo primo set contro un Bu ora in difficoltà.

13:52

Sinner-Bu: 5-2

Sinner scappa via, confermando rapidamente il suo break con un servizio a zero. L'altoatesino è ad un passo dal prendersi il primo set.

13:50

Break Sinner! Ora 4-2 contro Bu

Arriva il primo break della sfida, con Sinner che allunga dopo essersi portato sul 40-0. Bu annulla la prima palla break ma poi sbaglia il servizio e l'altoatesino si porta avanti.

13:44

Sinner-Bu: 3-2

Sfida intensa ed emozionante in questa fase, con Sinner costretto ad annullare tre palle break ad un Bu che sta crescendo con il passare dei minuti.

13:32

Sinner-Bu: 2-2

Tiene il servizio il cinese, trovando anche il primo ace della sua partita.

13:27

Sinner-Bu: 2-1

Torna avanti Sinner che tiene il servizio senza problemi. Bu però sta offrendo una grande sfida, supportato dagli applausi e i cori del pubblico di casa.

13:23

Sinner-Bu: 1-1

Sorprendente Bu, che annulla due palle break e rimonta da un 15-40 per tenere il servizio.

13:14

Sinner-Bu: 1-0

Servizio a zero di Sinner ad aprire questa semifinale. Partenza subito sprint del numero uno del mondo.

13:11

Sinner-Bu: si parte!

Termina il riscaldamento pre-partita: inizia finalmente Sinner-Bu. L'altoatesino al servizio, risponde il cinese.

13:03

Sinner e Bu in campo, ovazione del pubblico

Entrano in campo i due sfidanti: ovazione e applausi per il numero uno del mondo e per il beniamino di casa. Ora il riscaldamento e il sorteggio.

12:55

Bu sfidante a sorpresa per Sinner

Tra lo stupore di tutti il 22enne cinese Yunchaokete Bu è arrivato fino alla semifinale contro Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Ha debuttato battendo il connazionale Shang in tre set, poi ha battuto ed eliminato Lorenzo Musetti in due set e in due set anche il russo Andrej Rublev.

12:46

Sinner-Bu, sfida inedita a Pechino

Quella di oggi sarà la prima sfida in assoluto tra Sinner e Bu: non esiste nessun precedente tra i due.

12:38

Sinner, Itia risponde a Wada sul caso doping: il comunicato

Dopo il ricorso arriva la nota dell'agenzia che aveva assolto il tennista azzurro, trovato positivo al Clostebol: LEGGI QUI

12:30

Sinner: "Ho avuto notti insonni"

Dopo aver superato i quarti di finale, Jannik Sinner ha parlato del ricorso della WADA: "Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata e difficile e anche diversa. Quel che so però è che non ho fatto nulla di male e questo già mi aiuta un po' a tenere la testa alta". LEGGI TUTTO

12:22

Chi è Bu? Dieci curiosità sull'avversario di Sinner

Il tennista cinese sfida per la prima volta Jannik in carriera e avrà il pubblico di casa dalla sua parte: ecco dieci curiosità su di lui.