Bertolucci esalta Sinner: "Semplicemente imbarazzante"

Grazie al successo contro il cinese Bu, Jannik Sinner ha raggiunto la fionale dell'Atp di Pechino, dove affronterà Carlos Alcaraz (che in semifinale ha avuto la meglio su Medvedev). Sinner si è imposto in due set, con il risultato di 6-3, 7-6 (3) in due ore e sette minuti.