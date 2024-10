Il gesto di Sinner per Alcaraz dopo la finale a Pechino fa impazzire i tifosi

Gli Open 500 di Pechino sono di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto Jannik Sinner in tre set con il punteggio di 6-7 (6) 6-4 7-6 (3) dopo una partita durata 3 ore e 21'. Match di grande intensità con punti spettacolari, rimonte e colpi di scena a conferma della grande rivalità tra numero uno e numero tre del ranking. Rivalità accompagnata anche da grande rispetto e amicizia: "Jannik, ancora una volta, ha dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, almeno per me", ha commentato Carlitos al termine della super sfida di Pechino. E anche l'altoatesino ha dimostrato il bel rapporto che lo lega al collega, sia dentro che fuori dal campo.