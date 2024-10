Sinner dopo il ko contro Alcaraz: "Carlos è stato più bravo in una cosa"

PECHINO (CINA) - Niente da fare per Jannik Sinner, sconfitto in finale all'Atp 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo si impone in rimonta, in tre set, con il punteggio di 7-6 (8), 4-6, 6-7 (3) dopo quasi tre ore e mezza di spettacolo, emozioni e continui colpi di scena. "Sono partite che possono concludersi con qualsiasi risultato ed è ovvio che sono dispiaciuto che non sia girata in mio favore", sottolinea il numero uno al mondo al termine del match. "Carlos ha giocato meglio nei momenti importanti - sottolinea Jannik - ma resto orgoglioso di quanto fatto qui durante questa settimana e non vedo l'ora di tornarci a giocare".