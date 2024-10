Anna consola Sinner dopo il ko contro Alcaraz: il bel gesto in diretta a Pechino

Sfortunato al gioco, fortunato in amore. È andata proprio così la giornata di Jannik Sinner, che ha dovuto cedere lo scettro di re di Pechino a Carlos Alcaraz: lo spagnolo si è aggiudicato la finale e il trofeo (con tanto di divertente siparietto sul palco). Ma il campione azzurro è stato consolato in fretta dalla fidanzata Anna Kalinskaya. La tennista russa, attualmente numero 14 al mondo, era presente ai box durante l'incredibile sfida con Carlos e, al termine del match, non ha perso occasione per manifestare in diretta tutta la sua vicinanza al fidanzato.